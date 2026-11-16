Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü belediye otobüsüne çarptı! Korku anları kamerada

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Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda eski Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada, Mahmut O. idaresindeki 34 UCD 22 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, ana yoldan yan servis yoluna girdiği sırada servis yolunda seyir halinde olan Tülay G. yönetimindeki 02 AGH 933 plakalı belediye otobüsüne çarptı. İki otobüste bulunan çok sayıda yolcunun büyük panik yaşayıp çığlık attığı kazada yaralanan belediye otobüsü yolcusu Sevgi D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adıyaman Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdıyaman

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