Adıyaman'da trafik magandası dehşet saçtı! Anne ve iki çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Filistin Caddesi'nde, yolun karşısına geçmekte olan anne ve iki çocuğu, kural tanımaz bir sürücünün kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Yayalara yol vermek için duran duyarlı bir aracın sağından hızla ve kontrolsüzce geçen trafik magandası, aileyi ezilme tehlikesiyle burun buruna getirdi. Panik içerisinde kaldırıma koşan anne ve çocuklarının olası bir faciadan saniyelerle kurtulduğu o korku dolu anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, tehlikeli manevralar yapan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahta Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahta

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