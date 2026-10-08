Adıyaman'da yürek ısıtan anlar! Sudan çıkardığı hareketsiz civcivi sırtına vurarak kurtardı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında sel sularına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren minik civciv, durumu fark eden belediye çalışanı Recep Doğan'ın dikkati ve anında müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Sudan çıkardığı hareketsiz haldeki civcivi ayaklarından tutup sırtına hafifçe vurarak yuttuğu suyu çıkarmasını sağlayan çalışanın bu şefkat dolu kurtarma operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hayata dönen minik civciv ise sahibine teslim edilmek üzere güvenli bir kümese alınarak koruma altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahta Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahta

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