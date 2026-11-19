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Afyonkarahisar'ın üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi girişinde 18 Kasım Çarşamba günü sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede sokak kavgasına dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu tarafların birbirine girdiği ve yere düşen bir kişinin tekmelerle darp edildiği kavgada, aldığı darbelerle yere yığılan bir kadın uzun süre yerden kalkamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, arbede nedeniyle ilk etapta müdahalede güçlük çeken sağlık ekipleri ise yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kameralara saniye saniye yansıyan olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAfyonkarahisar

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