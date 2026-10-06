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Ailenin feryadı ekipleri harekete geçirdi! Fenalaşan bebeğin yardımına motorize polis koştu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, bir ailenin panik halindeki yardım çığlıkları üzerine saniyelerle yarışarak bilinci kapanan bir bebeği hastaneye yetiştirdi. Durumun ciddiyetini fark eden motorize trafik polisi, Serinyol Mahallesi'nde fenalaşan bebeği babasının kucağında motosikletine alarak hızla acil servise ulaştırdı. Ailenin büyük korku yaşadığı olayda, polisin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde minik bebeğin motosikletle hastaneye yetiştirildiği o hayati anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya
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