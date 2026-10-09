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Akaryakıt istasyonunda meydan kavgası! Çalışanlar ve müşteriler birbirine girdi

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, müşteriler ile istasyon çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sopaların havada uçuştuğu büyük bir kavgaya dönüştü. Haraççı Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarafların birbirlerine acımasızca tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı o şiddet dolu arbede anları, akaryakıt istasyonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy
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