Akhisar'daki kazada eşini kaybeden yolcu kaza anını anlattı! Otobüs geri geri geliyordu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı feci kazadan yaralı kurtulan Süleyman Eryılmaz, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Aynı kazada 75 yaşındaki eşini de kaybeden Eryılmaz, tur otobüsünün dönmesi gereken sapağı kaçırdığını belirterek, şoförün otoyol üzerinde geri manevra yaptığı esnada arkadan gelen tırın kendilerine çarptığını söyledi. Katliam gibi kazadaki büyük ihmali gözler önüne seren bu ifadelerin ardından, hastanedeki tedavileri tamamlanan otobüsün iki şoförü ile tır sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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