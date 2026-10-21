Aksaray'da film gibi hırsızlık! Tırın brandasını kesip 1 ton şekeri mopede yüklediler

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Aksaray'ın Selçuk Mahallesi'nde gece yarısı park halindeki şeker yüklü tırın yanına üç tekerlekli mopedlerle gelen üç pişkin hırsızın, tırın brandasını keserek yaklaşık 1 ton ağırlığındaki şeker çuvallarını araca yükleyip çaldığı akılalmaz anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah saatlerinde yola çıkmak için aracının yanına geldiğinde soyulduğunu anlayan tır sürücüsünün ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarındaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlık şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksaray Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAksaray

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