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Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Osmanlı köyü yolu üzerinde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, 30 yaşındaki O.K. idaresindeki 44 DT 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı. İstasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada ağır yaralanan sürücü O.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen sürücünün karıştığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gülağaç Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGülağaç

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