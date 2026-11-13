Aksaray'da polisten kaçan motosikletli ters yönde otomobile çarptı! Dehşet anı kamerada

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Aksaray'ın Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet sürücüsü Abdullah İ. (21) ve arkasındaki arkadaşı Ali Ş. (18) ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 kilometre süren takip sırasında bulvar üzerinde ters yöne giren motosiklet, karşı istikametten gelen Emine B. (40) idaresindeki 68 RR 680 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki 2 genç ile otomobil sürücüsü ağır yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polisin kovalamacası ve kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksaray Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAksaray

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