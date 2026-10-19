Aksaray'da trafikte yol verme inatlaşması kanlı bitti! Genç sürücülerin kavgası kamerada

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Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde iki genç sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, tarafların araçlarından inmesiyle saniyeler içinde şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan olayda bir kişi aldığı darbelerle yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından polis güçleri kavgaya karışıp hızla bölgeden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksaray Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAksaray

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