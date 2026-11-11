Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar! 2 kişi tutuklandı

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Aksaray merkezde bir ikametten gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, zanlıların Kayseri'ye gittiğini belirledi. Kayseri'de tespit edilen ikamete düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Aksaray Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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