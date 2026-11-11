Alanya'da D-400 kara yolunda tehlikeli motosiklet şovu! Polis sürücülerin peşine düştü

Kaydet a- | +A

Antalya'nın Alanya ilçesi D-400 kara yolunda Konaklı istikametinden Alanya yönüne seyreden iki motosiklet sürücüsü, sabah saatlerinde seyir halindeyken araç üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin o anları, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal mecrada yer alması üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuralları hiçe sayan iki motosikletlinin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala