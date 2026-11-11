Gündem Videoları

Alanya'da D-400 kara yolunda tehlikeli motosiklet şovu! Polis sürücülerin peşine düştü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Antalya'nın Alanya ilçesi D-400 kara yolunda Konaklı istikametinden Alanya yönüne seyreden iki motosiklet sürücüsü, sabah saatlerinde seyir halindeyken araç üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin o anları, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal mecrada yer alması üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuralları hiçe sayan iki motosikletlinin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER