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Ankara'da 24 Kasım akşamı 76 yaşındaki Ramazan B.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kendisi ve eşinin yanı sıra komşularının da aralarında bulunduğu 41 kişinin isminin FETÖ soruşturmalarında geçtiğini söyledi. Sahte polis kimliği ve belgeler göndererek güven kazanan dolandırıcıların kuyumculara operasyon düzenleneceği yalanına inanan Ramazan B., 6 bilezik ve 40 gram altınını bozdurarak elde ettiği 810 bin lirayı verilen hesaba yatırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle paranın aktarıldığı hesap tespit edilerek bloke konulurken, dolandırıcıların erişimine kapatılan 810 bin liranın Ramazan B.'ye iadesi için işlem başlatıldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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