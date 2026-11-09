Amasya'da otomobile çarpan motosikletli havada takla attı! O anlar kamerada
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Amasya'nın Atatürk Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, S.C. idaresindeki motosiklet, dönüş yapmakta olan H.S. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak havada takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün, başında takılı olan kask sayesinde kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi. Motosikletlinin takla attığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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