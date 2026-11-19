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İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi'nde 18 Kasım'da meydana gelen olayda, bir vakaya müdahale etmek üzere olay yerine giden ambulansın önünü kesen 42 yaşındaki M.K., araca saldırarak 112 acil sağlık görevlilerine tehdit ve hakaretlerde bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin şehir dışına kaçmak amacıyla Bayrampaşa'daki otogara gittiğini belirledi. Yürütülen takip sonucu şehirler arası otobüse binmek üzereyken kıskıvrak yakalanan M.K. gözaltına alınırken, şahsın ambulansa saldırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bağcılar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBağcılar

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