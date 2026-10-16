Ambulansa yol vermeyen aracı böyle kenara çektirdiler! Sürücülerin duyarlı davranışı kamerada

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Tokat kent merkezindeki Niksar Kavşağı'nda, bir sürücünün kenara çekilmemesi yüzünden trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın imdadına çevredeki diğer duyarlı vatandaşlar yetişti. Durumu fark edip araçlarından inerek duyarsız sürücüyü uyaran ve aracını kenara çekmesi için yönlendirerek saniyelerin bile önemli olduğu ambulansa yol açan vatandaşların takdir toplayan bu örnek müdahalesi, bir başka aracın araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Niksar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINiksar

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