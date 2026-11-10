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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar başladı! Sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor

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Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan yağış nedeniyle Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması adına bölgede tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kar yağışının sürdüğü güzergahta sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlerken, yetkililer buzlanma riskine karşı takip mesafesinin korunması ve özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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