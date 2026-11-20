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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının sahibi Ramazan Altun, 100 bin lira borcunu ödemek isteyen arkadaşı K.T.'den parayı yaklaşık 3 yıldır yanında çalışan 48 yaşındaki Uğur Y.'ye teslim etmesini istedi. İşletmede karşıladığı K.T.'den aldığı 50 bin liralık 2 para destesini önce kasaya koyan Uğur Y., bir süre sonra paraları montunun cebine yerleştirerek mekandan ayrıldı. Çalışanına telefonla ulaşamayınca şüphelenen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlığı fark eden işletme sahibi Altun şikayetçi olurken, polis ekipleri kayıplara karışan Uğur Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çankaya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇankaya

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