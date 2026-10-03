Ankara'da kahreden görüntüler! Metrelerce havaya uçan motosikletli kurtarılamadı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde, virajı dönen bir otomobil ile seyir halindeki motosikletin şiddetle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Cem Şahin'in hayatını kaybettiği feci kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz sürücünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulduğu kahreden anlar saniye saniye kaydedilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çankaya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇankaya

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