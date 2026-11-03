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Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti! O anlar kamerada

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana gelen feci kazada, M.B. (21) idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yolda yürüyen 6 aylık hamile A.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadının yoldaki iki kişiye daha çarparak durabildiği dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan A.E. kaldırıldığı hastanede karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan talihsiz kadının bebeğini kaybetmesine yol açan kazanın ardından, sürücü M.B. ile S.Ş. isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yenimahalle
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