Ankara'da motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti! O anlar kamerada

Kaydet a- | +A

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana gelen feci kazada, M.B. (21) idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yolda yürüyen 6 aylık hamile A.E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadının yoldaki iki kişiye daha çarparak durabildiği dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan A.E. kaldırıldığı hastanede karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan talihsiz kadının bebeğini kaybetmesine yol açan kazanın ardından, sürücü M.B. ile S.Ş. isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yenimahalle Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYenimahalle

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala