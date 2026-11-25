Anne kedi 3 yavrusu için adeta aslan kesildi! Bahçeye giren iki köpeği böyle kovaladı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde yaşayan tekir anne kedi, 3 yavrusunu korumak için bahçeye giren kendinden büyük iki köpeğin üzerine atılarak hayvanları kovalayıp uzaklaştırdı. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan ve görenleri gülümseten görüntülerdeki kedinin oldukça koruyucu ve gözü kara olduğunu belirten iş yeri sahibi Elif Yumuk, anne kedinin yavrularının babasını dahi yanlarına yaklaştırmadığını ve zarar teşkil ettiğini düşündüğü canlıları bahçeden uzaklaştırdığını ifade etti.