Kaydet a- | +A

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde yaşayan tekir anne kedi, 3 yavrusunu korumak için bahçeye giren kendinden büyük iki köpeğin üzerine atılarak hayvanları kovalayıp uzaklaştırdı. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan ve görenleri gülümseten görüntülerdeki kedinin oldukça koruyucu ve gözü kara olduğunu belirten iş yeri sahibi Elif Yumuk, anne kedinin yavrularının babasını dahi yanlarına yaklaştırmadığını ve zarar teşkil ettiğini düşündüğü canlıları bahçeden uzaklaştırdığını ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gölcük Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGölcük

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala