Antalya Aksu'da kamyon ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Genç sürücü ağır yaralandı

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Antalya'nın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19043 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet K. idaresindeki kamyon ile Emre K. yönetimindeki 07 LL 590 plakalı motosiklet sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre K., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen genç sürücünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, çarpışma anı ile kazanın ardından aracından inen kamyon sürücüsünün yerde yatan genci görünce elini başına götürdüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAksu

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