Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada! Arka camdaki yazı dikkat çekti

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kemer Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 6 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazası yaşandı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan kaza sonrası Kemer Bulvarı'nda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçlardan birinin arka camında yer alan "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" yazısı ise görenlerin dikkatini çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManavgat

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