Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Antalya'da çukurdan kaçmak isterken karşı şeride geçti! Kamyonetle çarpışma anı kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Antalya'nın Kepez ilçesinde, su arıza çalışması sonrasında yolda oluşan çukura girmemek için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki aracın yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildiği ve arkadan gelen bir başka otomobilin de kazaya dahil olduğu zincirleme olayda 2 kişi yaralandı. Toplam 3 aracın karıştığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı korkutucu kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yansırken, mahalle sakinleri güzergah üzerinde acil önlem alınmasını talep etti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kepez
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.