Antalya'da çukurdan kaçmak isterken karşı şeride geçti! Kamyonetle çarpışma anı kamerada

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, su arıza çalışması sonrasında yolda oluşan çukura girmemek için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki aracın yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildiği ve arkadan gelen bir başka otomobilin de kazaya dahil olduğu zincirleme olayda 2 kişi yaralandı. Toplam 3 aracın karıştığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı korkutucu kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yansırken, mahalle sakinleri güzergah üzerinde acil önlem alınmasını talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kepez Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKepez

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