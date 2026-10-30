Antalya'da hafif ticari araçla çarpıştı! Motosikletlinin feci kaza anı kask kamerasında

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ekrem T. idaresindeki 01 BDZ 881 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yağış nedeniyle ıslak olan yolda metrelerce sürüklenirken, sürücünün yardımına çevredeki diğer vatandaşlar koştu. Kazayı ucuz atlatarak hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde; kontrollü geçiş ışığı yanan motosikletin önüne, diğer araçların beklemesine rağmen hafif ticari aracın aniden çıktığı dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muratpaşa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMuratpaşa

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