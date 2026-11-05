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Antalya'da hırsızlığı fark eden güvenliği bıçakladı! 6 yıl hapsi olan şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir zincir markette meydana gelen olayda, reyonlardan aldığı yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ödeme yapmadan dışarı çıkarmaya çalışan E.C.T. isimli şüpheli, kendisini fark eden güvenlik görevlisini kesici aletle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri fiziki takip sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muratpaşa
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