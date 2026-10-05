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Antalya'da kontrolden çıkan otomobil palmiyeye çarptı! O anlar saniye saniye kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki palmiye ağacına şiddetle çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motor bölümünden dumanlar yükselen araca itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat
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