Antalya'da refüjü aşan kamyon dehşet saçtı! Karşı şeride geçen kamyonun kaza anı kamerada

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Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, İsmail D. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü ve tel örgüleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen iki otomobile çarpan kamyonun ortalığı savaş alanına çevirdiği feci kazada, iki sürücü ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonun süratle refüjü devirip karşı yoldaki araçlara çarptığı dehşet dolu o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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