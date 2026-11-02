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Ardahan'da büyükbaş sürüsü yola indi! Yoğun siste ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı

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Ardahan-Posof kara yolunda bulunan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nin Suskap Yaylası mevkiinde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkilerken yaylada otlayan büyükbaş hayvan sürüsünün aniden kara yoluna çıkması sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü saatlerde hem kendi canlarını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atan hayvanlar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Aniden karşılarına çıkan sürü nedeniyle kaza yapmamak için hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerin benzer tehlikelere karşı tedbir almasını ve hayvan sahiplerinin uyarılmasını talep etti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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