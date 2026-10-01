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"Arkam sağlam" diyerek küfürler savurdu: Trafikte terör estiren doktora 180 bin lira ceza!

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İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin otopark girişinde, trafikte tartıştığı sürücünün üzerine yürüyerek ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savuran kadın doğum doktoru Ö.K.A., polis ekiplerinin incelemesinden kaçamadı. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye "Çek, arkam sağlam" diyerek tehditler savuran doktor, görüntülerin incelenmesinin ardından tespit edilerek 180 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Sergilediği çirkin tavrın ardından ehliyetine 60 gün el konulan ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilen şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başakşehir
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