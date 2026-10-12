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Arnavutköy'de freni boşalan midibüs evin bahçesine daldı! Sürücünün çaresiz koşuşu kamerada

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İstanbul Arnavutköy'de park halindeki midibüsünü çalıştırdıktan sonra motordan gelen sesi kontrol etmek için aşağı inen sürücü, frenlerin aniden boşalmasıyla büyük bir şok yaşadı. Yokuş aşağı hızla hareket etmeye başlayan aracının peşinden koşsa da durdurmayı başaramayan sürücünün çaresiz kaldığı olayda, kontrolden çıkan midibüs iki katlı bir evin bahçesine dalarak buradaki otomobile ve römorka çarparak durabildi. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ancak büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği korku dolu kaza anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy
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