Arnavutköy'de korkutan kamyon kazası! Kontrolden çıkıp orta refüje böyle devrildi

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İstanbul'da Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinden Arnavutköy istikametine seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildiği korkutucu anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasasından yola savrulan molozların o esnada yoldan geçmekte olan iki otomobile büyük zarar verdiği kazada, olası bir facianın eşiğinden dönülürken kamyon sürücüsü yaralandı. Bölgede uzun araç kuyruklarının ve yoğun trafiğin oluşmasına neden olan kazanın saniye saniye kaydedilen görüntüleri izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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