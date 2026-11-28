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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Bağımsızlık Günü'nün 114'üncü yıl dönümünde yerel saatle 10.00 sıralarında İskender Bey Meydanı'nda öğrencilerin de katılımıyla başlayan hükümet karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Başbakanlık binası önünde güvenlik önlemi alan polislere taş, sopa ve molotof kokteyli fırlatan göstericilere ekipler tazyikli suyla müdahale ederken, bazı kamu binalarının camlarının kırıldığı çatışmalarda yaralanan bir protestocu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Tiran'daki ABD Büyükelçiliği, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek gösteriler nedeniyle güvenlik uyarısı yayımlayarak vatandaşlarına ve personeline yol kapatmaları ile göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi riskine karşı protesto alanlarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

| Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU

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