Kaydet a- | +A

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-76 Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, birbirine saldıran tarafları sakinleştirmekte güçlük çekince havaya uyarı ateşi açıp biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Tarafların birbirine sopalarla saldırdığı ve polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu o anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAvcılar

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala