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Avcılar'da yürekleri ağza getiren anlar! 76 yaşındaki kadın kapağı açılan rögara böyle düştü

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının bir anda açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğe düşen 76 yaşındaki kadının yürekleri ağza getiren o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gümüşpala Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen ve izleyenleri dehşete düşüren görünmez kazada çukura düşerek mahsur kalan talihsiz kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden sağ salim kurtarıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar
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