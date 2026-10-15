Ayvalık'ta facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı aşarak belediyeye ait akaryakıt istasyonuna daldı. O esnada pompada yakıt almakta olan bir başka araca çarparak durabilen otomobil çevrede büyük paniğe neden olurken, şans eseri ölen ya da yaralananın olmaması olası bir facianın önüne geçti.
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