Bağcılar'da makas terörü kamerada! Kazaya neden olup koşarak olay yerinden kaçtılar

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İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Avrupa Otoyolu'nda gece saatlerinde trafiği tehlikeye atarak araçların arasından makasla geçmeye çalışan bir otomobilin iki farklı araca çarparak kazaya neden olduğu feci anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların savrulmasına yol açan kazanın hemen ardından otomobilden inerek yaya bir şekilde hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan iki şahsın, kaçış esnasında kaldırıma takılarak yere düştükleri o akılalmaz anlar görenlere pes dedirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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