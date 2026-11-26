Kaydet a- | +A

Bartın'ın Orta Mahallesi Aşağı Cami Sokak'tan Çeşme Yanı Sokak istikametine tek şeritli yolda ters yönde ilerleyerek trafiği aksatan ve diğer sürücülerin tepkisine neden olan otomobil, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Videonun trafik polislerine ulaştırılması üzerine harekete geçen ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) ilgili maddesi gereğince tek yönlü yolda ters yönde araç sürmekten otomobilin plakasına 10 bin TL para cezası keserek ceza makbuzunu araç sahibinin adresine gönderdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bartın Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBartın

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala