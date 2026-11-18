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İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerindeki bir plazanın alt katında faaliyet gösteren kablo toptancısının önüne gündüz vakti minibüsle gelen 5 şüpheli, yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözetledikten sonra işletmenin kendi forkliftini kullanarak piyasa değeri 1 milyon 250 bin ile 1,5 milyon TL arasında olan 2 makara kabloyu araçlarına yükleyip kaçtı. Komşu esnafın son makaranın yüklendiği sırada durumu fark edip "Hırsız var" diye bağırması üzerine işletme sahibi Hanifi Kartal ve çevredekiler peşlerinden koşsa da şüphelilere yetişemedi. Yaklaşık 4 ay önce de benzer şekilde 4 makara kablosu çalınan işletmede yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri şikayet üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başakşehir Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBaşakşehir

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