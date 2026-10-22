Başakşehir'de ters yönde ısrar eden sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyadan tespit edildi

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İstanbul Başakşehir'deki Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde dönüş yapmakta ısrar eden otomobil sürücüsü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerince tespit edildi. Emniyete davet edilerek ihlali doğrulanan kadın sürücüye, trafik işaretlerine uymamak ve ters yönde seyretmek maddelerinden toplam 11 bin lira idari para cezası kesildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başakşehir Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBaşakşehir

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