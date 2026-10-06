Başakşehir'de trafikte tehlikeli oyunun faturası ağır oldu! Makas atan sürücüye 10 bin lira ceza

Kaydet a- | +A

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde trafikte peş peşe şerit değiştirerek hem kendi hem de diğer vatandaşların can güvenliğini hiçe sayan otomobil sürücüsü, arkadan gelen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'sanal devriye' çalışmasıyla harekete geçen polis ekipleri, plakasından izini sürdükleri Yılmaz D. isimli sürücüyü tespit ederek gerçekleştirdiği tehlikeli sürüş nedeniyle 10 bin lira idari para cezası uyguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başakşehir Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBaşakşehir

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala