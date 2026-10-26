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Basın Ekspres Yolu'nda ambulansın saniyelerle yarışı! Nefes kesen o anlar dronla görüntülendi

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İstanbul'un en yoğun güzergâhlarından biri olan Basın Ekspres Yolu'nda akşam saatlerinde yaşanan trafik kilitlenmesi, acil bir vakaya ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücülerin "fermuar sistemi" oluşturarak yol açma gayretine rağmen aşırı yoğunluk nedeniyle zikzaklar çizerek ilerlemeye çalışan ambulansın saniyelerle yarıştığı zorlu anlar dron kamerasıyla görüntülendi. Sağlık ekipleri, fermuar sisteminin kurulmasıyla ulaştıkları emniyet şeridinden ilerleyerek vakaya doğru hızla gözden kayboldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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