Batman'da "Köpekler ısırmaz" deyip video çeken sporcu köpeklerin saldırısına uğradı!

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Batman Havalimanı yolunda koşu yaptığı sırada kendisini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sokak köpeklerinin zararsız olduğunu savunan ve insanlara saldırmadıklarını söyleyen bir vatandaş, aynı saniyelerde orta refüjde bekleyen iki köpeğin ani saldırısına uğradı. Konuşması esnasında uğradığı talihsiz saldırıyla neye uğradığını şaşıran vatandaşın yaşadığı trajikomik ve bir o kadar da korku dolu anlar kendi kaydettiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Batman Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBatman

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