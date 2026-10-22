Bayburt'ta sabah işe giden vatandaşın peşine takılan tilkinin sevimli halleri kamerada

Kaydet a- | +A

Bayburt'ta sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan Naci Ahıskalıoğlu, sokak kedileri için bırakılan ekmeği yemeyerek peşine takılan sevimli bir tilkiyle karşılaştı. Merdivenlerden inerken arkasından gelen tilkiyi ürkütmeden cep telefonuyla kayda alarak "Gel beraber işe gidelim" diye seslenen vatandaş ile kendisini şehir merkezine kadar adım adım takip eden tilkinin tebessüm ettiren o anları saniye saniye görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bayburt Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBayburt

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala