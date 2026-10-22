Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Bayburt'ta sabah işe giden vatandaşın peşine takılan tilkinin sevimli halleri kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Bayburt'ta sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan Naci Ahıskalıoğlu, sokak kedileri için bırakılan ekmeği yemeyerek peşine takılan sevimli bir tilkiyle karşılaştı. Merdivenlerden inerken arkasından gelen tilkiyi ürkütmeden cep telefonuyla kayda alarak "Gel beraber işe gidelim" diye seslenen vatandaş ile kendisini şehir merkezine kadar adım adım takip eden tilkinin tebessüm ettiren o anları saniye saniye görüntülendi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bayburt
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.