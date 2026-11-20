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Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Kasım'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı öncesinde renkli anlar yaşandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belçika Başbakanı Bart De Wever'a sessizce arkadan yaklaşarak sarıldı. Beklenmedik hareket karşısında şaşıran De Wever'ın etrafındakilere dönerek İngilizce, "Bu kesin Arnavut olan. O her zaman arkadan gelir" şeklinde esprili bir yanıt vermesi çevredekileri kahkahaya boğarken, iki lider arasındaki samimi diyalog basın mensuplarının kameralarına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU | Berlin Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLUBerlin

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