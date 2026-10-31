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Beylikdüzü'nde drift yapıp 3 araca çarparak kaçtı! Kovalamaca anı kask kamerasında

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde drift yaptığı iddia edilen 34 KSL 99 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle, bir sürücünün eşine 2 gün önce doğum günü hediyesi olarak aldığı aracın da aralarında bulunduğu 3 otomobil pert olurken şüpheli olay yerinden kaçtı. Kazaya tanık olan bir motosikletlinin kaçan aracı peşine takılarak kaydettiği anların ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerinde düşen plakasından tespit ettikleri alkollü sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beylikdüzü
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