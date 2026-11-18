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Bitlis'in Tatvan ilçesi Tatvan-Van D-300 kara yolu Koyluca köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 42 yaşındaki Rasoul Abbasifard yönetimindeki İran plakalı tır, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 42 yaşındaki Ali Polat idaresindeki Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kontrolden çıkan tırı fark eden otobüs şoförünün dikkati sayesinde olası bir katliamın önüne geçilirken, kazada yaralanan 10 yolcu tedavi altına alındı. Feci kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tatvan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSITatvan

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