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Bolu'da motosikletinin yandığını gören genç yere yığıldı! O anlar cep kamerasında

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Bolu'nun Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta bulunan Adile Naşit Parkı önünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki çocuklar ellerindeki pet şişelerdeki sularla yangına müdahale etmeye çalışırken, aracının alevler içinde kaldığını gören genç ise yaşadığı üzüntüyle kendini yere bıraktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürülen motosiklette maddi hasar oluşurken, yangın anı ve araç sahibinin kendini yere bıraktığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bolu
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