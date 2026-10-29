Bolu'da park halindeki otomobilden saat çaldı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

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Bolu'nun Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta bulunan ve yaşlarının küçük olduğu değerlendirilen 4 kişiden biri, park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri girdi. Araç içerisinde bir süre arama yaptıktan sonra saati alıp yanındaki arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı. Otomobiline geldiğinde saatinin çalındığını fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, şahsın rahat tavırlarla araca girip saati çaldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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